В Балашихе мужчина умер во время лакировки деревянных изделий

В подмосковной Балашихе произошла трагедия. Стало известно, что мужчина скончался во время проведения работ по лакировке деревянных изделий.
Тело умершего обнаружили при взломе помещения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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