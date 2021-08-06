В Волгограде 13-летнего подростка нашли мертвым в ванной

В Волгограде в ванной одного из жилых домов обнаружили тело школьницы. 13-летнего подростка без сознания нашла 17-летняя сестра.
Как сообщает портал VSE42.RU, смерть девочки наступила из-за отравления окисью углерода. Подозревают, что ребенок погиб из-за неисправности газового котла.
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