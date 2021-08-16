Под Севастополем сожгли машину стоимостью 31 миллион рублей

Под Севастополем неизвестный сжег автомобиль стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. СМИ пишут, что транспортное средство принадлежало жене известного российского экономиста.
По факту случившегося открыли уголовное делопроизводство. Преступника разыскивает полиция.
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