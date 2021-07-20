В Подмосковье двух человек судят за убийство и кражу

В Московской области готовятся предстать перед судом двое жителей Белгородской области. По версии следствия, четыре года назад злоумышленники избили гражданина, после чего проникли в его жилище и вынесли имущество на крупную сумму.
Более того, преступники убили потерпевшего. Теперь злоумышленникам предстоит ответить за свои деяния по всей строгости закона, передает издание "Вести Подмосковья".
Популярные темы форума
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
Разлюбил
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.