В Петербурге умер подавившийся виноградом ребенок

Трагедия произошла в северной столице России. Несчастный случай унес жизнь ребенка.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", в Петербурге скончалась подавившаяся виноградом девочка. Усилия врачей по спасению ребенка оказались тщетными. По факту случившегося организована проверка.
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