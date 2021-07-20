Летевшего из Египта в Пермь пилота ослепили лазером

Пилот, выполнявший рейс Каир—Пермь, попал в неприятную ситуацию из-за действий хулигана. Уточняется, что его пытались ослепить лазером.
К счастью, инцидент не повлиял на безопасность полета. Самолет успешно приземлился в аэропорту, передает URA.ru.
Пилот, выполнявший рейс Каир—Пермь, попал в неприятную ситуацию из-за действий хулигана. Уточняется, что его пытались ослепить лазером.
К счастью, инцидент не повлиял на безопасность полета. Самолет успешно приземлился в аэропорту, передает URA.ru.
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