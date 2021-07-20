Ребенок получил ожоги глаз после похода в общественную баню в Саранске

Семья из Саранска отправилась в закрытый банный клуб. После его посещения у девочки, отдыхавшей вместе с родителями, начались проблемы с глазами. Медики диагностировали химический ожог роговицы.
По словам матери пострадавшей, в воде аквакомплекса в три раза превышен допустимый уровень содержания хлора. Как сообщает Общественная служба новостей, женщина обратилась в полицию и Роспотребнадзор.
Владелец бани все обвинения отрицает. Он уверяет, что вода в бассейне была чистая, так как они строго следят за ее качеством.
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