Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"
партнеры
Вторник
20 июля
Лента новостей
13:18
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
12:51
Обнаженная Глюкоза выставила напоказ все прелести: Зачем одежда?
12:49
"Это произошло": Потрясенная смертельным диагнозом Пугачева испытала ужас
12:49
Впервые увидев, перестала дышать: обнародовано эмоциональное сообщение Карпович самому важному мужчине
12:40
"Негламурненько": Арзамасова показала "беременные" будни
12:40
Политолог Суздальцев предрек провал мечтающей о встрече с Путиным Тихановской
12:37
Мигранты устроили драку во дворе жилого дома в Подмосковье
12:19
В Подмосковье поймали серийного грабителя
12:10
Это конец: режиссер "Сватов" довел Кравченко и Кошмал до слез
12:01
Одинокая затворница: как сложилась жизнь звезды "Маленькой Веры"
11:56
За сутки в России 23 770 человек заразились коронавирусом
11:44
Кинут Украину, как Афганистан: советник главы Офиса Зеленского боится предательства со стороны США
11:34
"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление
11:30
Съемки приквела "Игры Престолов" заморозили
11:07
Ребенок утонул во время купания в реке на Алтае
10:56
"Надо беречь себя и готовиться": рыдающий Дюжев рассказал Корчевникову о злом роке и смерти из-за рака
10:52
Депутат Госдумы: Путин дал сигнал к приведению военных в состояние повышенной готовности
10:50
"Лицо выдает возраст": оголившейся Бузовой напомнили про старость
10:37
В Коломне в результате столкновения автобуса с легковушкой погиб человек
10:35
"Мы – родные люди": Сосо Павлиашвили съехался с бывшей женой
10:21
Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез
10:05
В Бурятии мать отрезала дочери пальцы
10:05
Гагарина? Эмин не стал отрицать слухов о новом романе
09:45
Эксперт Бортник: политика идущего ва-банк Зеленского хаотична и инстинктивна
09:35
В России предложили наказывать за призыв к отказу от прививок
09:35
Еле говорит: вид постаревшего Кикабидзе ошарашил публику
09:19
"Жаль, такая молодая": Кончаловский показал распластанную на столе побелевшую дочь
08:51
Порошенко пообещал вернуть Крым за год: Победим агрессора
08:50
В ФАС не увидели оснований для подорожания хлебобулочных изделий в России
08:49
"Ничего себе": светящаяся Бондарчук сообщила о третьей беременности
08:36
"Хором сказали "нет": друзья Булдакова обвинили народ в бардаке на могиле актера
08:35
"Он совсем плох": 74-летний Малежик о горькой судьбе выброшенного на обочину жизни сына
06:32
Резко изменившаяся Топурия всполошила народ
04:18
К чему снится муж
02:17
Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 20 июля
00:17
"Господи, мне плохо": Докатившийся до крайности Солнцев лишился волос
21:57
Актер Балуев экстренно госпитализирован с поражением легких
21:52
Житель Подмосковья выращивал коноплю в подвале жилого дома
21:51
Политолог Вакаров о статье Путина: Поставил ультиматум Западу
21:36
В Истре произошел пожар в торговом центре
21:31
Бывшая жена дала смачную оплеуху новому мужу Макеевой
21:17
"С ноги врежут": политолог Джангиров заявил о невозможности отхода Украины от США
21:13
В Крыму произошла смертельная авария с участием "Камаза"
20:31
Цена позора: Бузовой заплатят неприличные деньги за 2 спектакля во МХАТе
20:23
В Кузбассе загорелись 3 торговых киоска
20:08
Рок: чудом попавшего в Белоруссию Соседова постигла страшная беда
19:25
На Кубани в кафе жестоко убили мужчину
18:59
"Люди погибают": вдова Мамонова восхитилась героями после смерти мужа
18:51
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
18:22
Лапал за грудь и полез ниже: влиятельный мужчина домогался оцепеневшую Бледанс
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

Мигранты устроили драку во дворе жилого дома в Подмосковье

прочитано 147 раз

В подмосковной Апрелевке около 20 мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку во дворе жилого дома. Во время побоища мужчины использовали палки и бутылки, также местные жители слышали стрельбу.

Как сообщает "Царьград", конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина потасовки устанавливается. Сообщается, что в ходе драки были повреждены припаркованные во дворе автомобили.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

20 июля 2021, 12:37 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость808310
Пожаловаться Ответить
это только начало.... их столько уже в Москве и области.....
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жаль, такая молодая": Кончаловский показал распластанную на столе побелевшую дочь

Режиссер шокировал народ снимком наследницы
Шоу-бизнес

Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез

Она перенесла несколько операций
Шоу-бизнес

"Хором сказали "нет": друзья Булдакова обвинили народ в бардаке на могиле актера

Память актера до сих пор не увековечена
Шоу-бизнес

Гагарина? Эмин не стал отрицать слухов о новом романе

Певец поделился откровениями из личной жизни

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+