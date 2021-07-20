Мигранты устроили драку во дворе жилого дома в Подмосковье

В подмосковной Апрелевке около 20 мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку во дворе жилого дома. Во время побоища мужчины использовали палки и бутылки, также местные жители слышали стрельбу.
Как сообщает "Царьград", конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина потасовки устанавливается. Сообщается, что в ходе драки были повреждены припаркованные во дворе автомобили.
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