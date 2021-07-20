Ребенок утонул во время купания в реке на Алтае

Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи ребенка во время купания в реке Алей. Десятилетний мальчик плескался в воде в неположенном месте под присмотром своей родственницы.
В какой-то момент ребенок решил вместе с другими ребятами переплыть водоем, но не рассчитал свои силы. Он ушел под воду, однако его тело до сих пор не нашли. Как сообщает РИА ФАН, обстоятельства происшествия устанавливаются, собираются материалы для возбуждения уголовного дела.
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