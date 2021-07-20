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В Бурятии мать отрезала дочери пальцы

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Бурятские СМИ сообщили, что в больницу Улан-Удэ доставили восьмилетнюю девочку с отрезанными пальцами. Якобы травму ребенку нанесла собственная мать, наказав ее таким образом за шалость.

К счастью, врачам удалось спасти руку школьницы. Все пальцы девочки оказались на месте, у нее диагностирован открытый перелом. "Пальцы не отрезаны, пальцы на месте", – приводит слова источника телеканал "360",

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20 июля 2021, 10:05 Источник: Ариг Ус ✓ Надежный источник

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