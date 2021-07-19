В Подмосковье трехлетний мальчик отравился жидкостью для мытья стекол

В Одинцово трехлетний мальчик выпил стеклоочистительную жидкость. Ребенка госпитализировали в московскую детскую больницу ГКБ № 3 им. Филатова с химическим ожогом гортани и пищевода.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", инцидент произошел вечером в воскресенье. По факту случившегося проводится проверка. О состоянии мальчика не сообщается.
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