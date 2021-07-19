Жителей европейского юга России предупредили о 40-градусной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах европейского юга России в начале этой недели следует ожидать жару под 40 градусов. В Тамбовской и Липецкой областях термометр покажет до +35 градусов. В Крыму температура поднимется на семь градусов выше нормы – в районе +38.

К аномальной жаре стоит готовиться жителям Краснодарского края (+40), Калмыкии – там термометр покажет аж +44 градуса, – и Астраханской области (+42). Как сообщает телеканал "360", жара будет также в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.