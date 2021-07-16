Жителя Подмосковья поймали с двумя килограммами наркотиков

Сотрудники полиции в ходе патрулирования на улице Мало-Нагорная в городском округе Видное остановили автомобиль такси. На пассажирском сидении находился молодой человек, который заметно нервничал.
В ходе досмотра машины полицейские обнаружили четыре полиэтиленовых свертка, в которых находился порошок светлого цвета. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", изъятое вещество оказалось наркотиком N-метилэфедрон. Возбуждено уголовное дело.
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