В Кузбассе за взятку судят экс-председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом

В Кемерово будут судить женщину и бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). Его обвиняют в получении взятки.
Как сообщает портал VSE42.ru, по данным следствия, в прошлом году жительница Кузбасса передала через посредника 250 тысяч рублей председателю КУМИ Кемеровского округа. Она надеялась, что за эти деньги ей предоставят земельный участок во временное возмездное владение и пользование.
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