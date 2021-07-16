Под Томском пропал самолет с пассажирами на борту

В российской прессе распространяют данные о неожиданном исчезновении пассажирского самолета, на борту которого были люди. Сообщается, что это произошло под Томском.
По данным "Царьграда", эксперты получили сигнал аварийного маяка. К настоящему моменту нет понимания того, что произошло. Ведутся поиски воздушного судна.
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