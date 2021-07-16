В Петербурге загорелся жилой дом

Стало известно о пожаре, который произошел в северной столице. Уточняется, что загорелся жилой дом.
По информации телеканала "360", пожарным удалось справиться с пламенем за полчаса. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали.
Стало известно о пожаре, который произошел в северной столице. Уточняется, что загорелся жилой дом.
По информации телеканала "360", пожарным удалось справиться с пламенем за полчаса. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали.
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