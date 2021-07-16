Вооруженный мужчина напал на людей в автобусе под Ростовом

В Ростовской области произошла трагедия. По данным, которые распространяет российская пресса, мужчина с ножом набросился на людей в автобусе.
Злоумышленник успел нанести увечья троим россиянам, передает Пятый канал. Пострадавшая женщина скончалась от полученных травм. По информации "Царьграда", у задержанного мужчины имеются психические отклонения.
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