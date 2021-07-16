Жителя Подмосковья поймали на серии велосипедных краж

Житель Орехово-Зуевского округа готовится предстать перед судом за совершенные им противоправные деяния. Уточняется, что гражданин попался на том, что воровал велосипеды.
Доказательством вины подозреваемого служат записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены кражи. Расследование уголовного дела продолжается, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Новая квартира!
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил
Выживет ли Максим?