В Хабаровском крае из-за паводка смыло мост через реку

Жители Хабаровского края столкнулись с неудобствами. Дело в том, что из-за паводка смыло мост через реку Ургал.
По информации телеканала "360", несколько поселков в результате случившегося лишились возможности передвигаться на автотранспорте. Для устранения последствий ЧП к месту были направлены экстренные службы.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Новая квартира!
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил
Выживет ли Максим?