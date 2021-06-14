Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге

Из съемной комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге пропала гражданка Белоруссии. На ее исчезновение обратили внимание знакомые. При этом в квартире остался трехлетний сын женщины. Прибывшая на место полиция освободила мальчика. Его доставили в детскую больницу. Теперь правоохранительным органам предстоит разузнать, куда пропала его мать.
Популярные темы форума
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Что вы думаете о браке?
ПРОЩАЙТЕСЬ! ФОРУМУ КИДРЫК.
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
5 простых утверждений о скачать программы для андроид бесплатно на русском Разъяснения
Не известно фактологическую Заявления о скачать игры на андроид на русском
В реклайнер купить Дневники
5 простых фактов о анатомические кресла Описываемые