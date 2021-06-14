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Под Петербургом перевернулся автобус с туристами

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На трассе в окрестностях деревни Верхние Мандроги Подпорожского района Ленинградской области перевернулся автобус с туристами. Транспорт по неустановленным пока причинам съехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет. В салоне находились 46 человек. Сообщается о десяти пострадавших. Их доставили в больницу. На месте работают экстренные службы.

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Автор: 14 июня 2021, 12:47 Источник: телеграм-канал Hue • Требует проверки

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