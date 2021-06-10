Возле Мытищ заметили медведя

Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное заметили бродящим возле шоссе у пансионата "Клязьминское водохранилище".
Популярные темы форума
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Натусик возвращается.
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?