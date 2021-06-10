Школьник на спор соблазнил учительницу

В селе Ольха Красноярского края 27-летняя учительница местной школы попалась на романтических отношений с девятиклассником, передает Общественная служба новостей. Ей грозит уголовный срок.
Все началось со спора школьника со своими товарищами. Они условились, что если у молодого человека получится получить расположение преподавательницы, то он получит тысячу рублей.
Ради достижения цели мальчик стал активно участвовать в школьной жизни. Девушка обратила внимание на старательного ученика. У них завязались дружеские отношения, которые переросли в любовные.
Об этой связи узнал гражданский муж преподавательницы. Он нажаловался руководству школы.
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