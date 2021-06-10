При ЧП на заводе в Норильске погиб рабочий

Днем 10 июня на Надеждинском металлургическом комбинате "Норникеля" в Норильске обрушился пол галлереи, передает сайт VSE42.RU. Один рабочий получил травмы, от которых позже скончался по дороге в больницу. В цеху проводились ремонтные работы.
Днем 10 июня на Надеждинском металлургическом комбинате "Норникеля" в Норильске обрушился пол галлереи, передает сайт VSE42.RU. Один рабочий получил травмы, от которых позже скончался по дороге в больницу. В цеху проводились ремонтные работы.
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