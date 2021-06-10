В Геленджике маленького ребенка насмерть задавили на пешеходном переходе

Трагедия приключилась в Геленджике. Стало известно, что водитель иномарки совершил наезд на людей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате случившегося погиб маленький ребенок, передает URA.ru. Обстоятельства аварии выясняются.
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