В Подмосковье нашли 900 килограммов санкционного сыра

Полиция обнаружила на плодоовощной базе в подмосковном Реутове 890 килограммов иностранного сыра, импорт которого в Россию находится под запретом, передает "Радио 1". Сообщается, что хранилась продукция с нарушением всяческих норм.

Там же было налажено и подпольное производство сгущеного и топленого молока. Всю продукцию уничтожили на специальном полигоне.