В отношении бывшего подмосковного чиновника возбудили дело

В отношении жены бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна Юлии возбуждено уголовное дело, передает издание "Вести Подмосковья". Сам Александр Шестун отбывает 15-летнее заключение в одной из колоний в Тверской области. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции.

Жену Шестуна и его тестя теперь обвиняют в незаконных действиях с имуществом, на которое наложен арест. Речь идет о машинах, которые были изъяты после приговора.