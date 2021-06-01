В отношении бывшего подмосковного чиновника возбудили дело

В отношении жены бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна Юлии возбуждено уголовное дело, передает издание "Вести Подмосковья". Сам Александр Шестун отбывает 15-летнее заключение в одной из колоний в Тверской области. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции.
Жену Шестуна и его тестя теперь обвиняют в незаконных действиях с имуществом, на которое наложен арест. Речь идет о машинах, которые были изъяты после приговора.
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