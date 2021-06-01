В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию

Житель Зеленограда организовал работу нарколаборатории в Солнечногорске. Незаконный бизнес продержался недолго, сотрудники правоохранительных органов наведались в квартиру к злоумышленнику.
Подозреваемый рассказал, что сбывал вещества посредством закладок. По факту случившегося открыли уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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