В Воронеже загорелся магазин бытовой техники

Серьезный инцидент зафиксирован в Воронеже. Стало известно, что загорелся местный магазин бытовой техники.
Пламя оказалось очень сильным, весь второй этаж здания был уничтожен. Обошлось без пострадавших, передает Пятый канал.
Серьезный инцидент зафиксирован в Воронеже. Стало известно, что загорелся местный магазин бытовой техники.
Пламя оказалось очень сильным, весь второй этаж здания был уничтожен. Обошлось без пострадавших, передает Пятый канал.
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