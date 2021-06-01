В Подмосковье пенсионер внезапно "воскрес" после похорон

В подмосковном Солнечногорске путаница врачей стала причиной инцидента. Стало известно, что пенсионер, который числился умершим от инсульта, оказался жив.

Информация о том, что пациент на самом деле не умирал, всплыла через несколько дней после того, как прошли похороны гражданина. Выяснилось, что на самом деле скончался сосед мужчины по палате. По факту случившегося организована проверка, передает РИА ФАН.