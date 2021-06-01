Житель Удмуртии убил ребенка и надругался над трупом

В Удмуртии было совершено чудовищное преступление. В прессу просочились данные о том, что местный житель убил ребенка, после чего надругался над трупом.
Известно, что злоумышленник наведался к своей жертве, напал на нее и задушил. После этого извращенец совершил действия сексуального характера с телом. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает телеканал "360".
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