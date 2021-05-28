В Перми стадо лосей покружило у торгового центра

Камеры наружного наблюдения засняли на видео ночную прогулку стаи лосей в окрестностях торгово-развлекательного центра "СпешиLove" в центре Перми, передает Пятый канал. Отмечается, что это уже не первый раз, когда сохатые гуляют так близко от людей.
Камеры наружного наблюдения засняли на видео ночную прогулку стаи лосей в окрестностях торгово-развлекательного центра "СпешиLove" в центре Перми, передает Пятый канал. Отмечается, что это уже не первый раз, когда сохатые гуляют так близко от людей.
Необычное завещание звезды
В последний путь артистку проводили единицы
Девушка впала в депрессию
Звездная пара оценила грубый юмор молодого рэпера
Популярные темы форума
Смех или грех?
Криптюшки
Порча
УЭФ влюбился.
Любимый не хочет жениться
Что думаете по поводу Лукашенко?
Увидел свою девушку с другим
Китайский и арабский
седые волосы что делать
Боюсь