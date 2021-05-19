При пожаре в Новосибирске погибли 3 человека

Серьезный пожар произошел в одном из жилых домов Новосибирска. Известно, что в результате случившегося погибли три гражданина.
Причиной ЧП в данный момент называют неосторожное обращение с огнем. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает RT.
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