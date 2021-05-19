В Петербурге из-за сорванной ветром крыши кафе пострадали люди

Серьезный инцидент произошел в северной столице. Уточняется, что у одного из ресторанов быстрого питания сорвало элемент кровли.
В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были госпитализированы, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются.
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