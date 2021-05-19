Житель Нижнего Тагила устроил погром в магазине

В Нижнем Тагиле был задержан гражданин в неадекватном состоянии. Известно, что мужчина зашел в один из местных супермаркетов и принялся громить стеллажи с товарами.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали дебошира. По данным телеканала "360", злоумышленник был ранее судим. По факту случившегося проводится проверка.
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