В Севастополе вооруженный мужчина напал на сотрудников пожарной части

В Севастополе был задержан мужчина, совершивший противоправное деяние. Известно, что гражданин, вооружившись ножом, набросился на сотрудников пожарной части.
Обошлось без пострадавших, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются. .
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