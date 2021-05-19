В Новокузнецке школьников госпитализировали после распыления неизвестного вещества

В Новокузнецке произошел инцидент, связанный с безопасностью детей. По информации, просочившейся в прессу, в местной школе было распылено неизвестное вещество.
Из-за случившегося пришлось госпитализировать 11 детей. Обстоятельства инцидента выясняются, передает Москва 24.
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