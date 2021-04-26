Под Нижним Новгородом два дома разорвало пополам при обвале грунта

Серьезный инцидент произошел под Нижним Новгородом. Уточняется, что в одном из поселков обвалился грунт.
В результате случившегося несколько жилых домов разорвало пополам. К счастью, обошлось без пострадавших. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает телеканал "360".
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