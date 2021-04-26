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В Кургане поймали ломавшего могильные памятники вандала

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Жителю Курганской области грозит лишение свободы. По версии следствия, гражданин портил могильные памятники, а также совершал кражи.

Известно, что сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. На данный момент злоумышленник задержан, передает Ura.ru.


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Автор: 26 апреля 2021, 16:42 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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