В Кургане поймали ломавшего могильные памятники вандала

Жителю Курганской области грозит лишение свободы. По версии следствия, гражданин портил могильные памятники, а также совершал кражи.
Известно, что сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. На данный момент злоумышленник задержан, передает Ura.ru.
Жителю Курганской области грозит лишение свободы. По версии следствия, гражданин портил могильные памятники, а также совершал кражи.
Известно, что сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. На данный момент злоумышленник задержан, передает Ura.ru.
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