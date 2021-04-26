Житель Дмитрова пытался застрелить знакомого

Житель подмосковного Дмитрова стал фигурантом уголовного дела. По информации, которая просочилась в прессу, подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался застрелить знакомого.
Для этого злоумышленник использовал сигнальный пистолет, переделанный под огнестрельный. На данный момент подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает телеканал "360".
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