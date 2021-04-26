Главу омского МВД поймали на взятке

Начальника управления Министерства внутренних дел по Омску полковника Евгения Быкова арестовали в рамках дела о вымогательстве взятки, передает Общественная служба новостей. По версии следствия, он совместно со своими подчиненными требовал местного предпринимателя три с половиной миллиона рулей за "покровительство". Деньги им передавал посредник.
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