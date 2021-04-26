В Челябинской области женщина провалилась в выгребную яму

Из садового товарищества "Сад Северный-2" в черте города Миасс в Челябинской области в службу спасения поступил сигнал, передает URA.Ru. Дачники рассказали, что их товарка провалилась в выгребную яму вместе с самим туалетом. Дверь оказалась заблокирована. Спасать пенсионерку пришлось профессионалам. В результате работы сотрудников МЧС никто не пострадал и даже не испачкался. Сама бабушка к ситуации отнеслась с юмором. Причиной провала послужил обвал грунта.
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