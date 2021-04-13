Под Саратовом разбился легкомоторный самолет

Серьезный инцидент произошел под Саратовом. По данным, которые попали в распоряжение прессы, там разбился легкоматорный самолет.
Сотрудники экстренных служб направляются к месту ЧП. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал "360".
Серьезный инцидент произошел под Саратовом. По данным, которые попали в распоряжение прессы, там разбился легкоматорный самолет.
Сотрудники экстренных служб направляются к месту ЧП. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал "360".
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