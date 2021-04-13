В Кирове пресекли деятельность подпольного казино

В Кирове организовали проверку по факту обнаружения функционирующего подпольного казино. Незаконная деятельность была организована в помещении кафе.
По данным РИА ФАН, казино находилось там на протяжении нескольких месяцев. Следователи открыли уголовное производство, сообщает телеканал "360".
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