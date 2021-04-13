В Норильске задержали украинского диверсанта

В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор*", передает "Царьград". Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения атак в Донбассе.
* Организация запрещена на территории РФ
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