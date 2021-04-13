В Подмосковье мошенник записал на себя 19 участков за 110 миллионов

В период с 2017 по 2019 годы житель Московской области с помощью подложных документов зарегистрировал на себя 19 земельных участков, передает сайт "Подмосковье сегодня". Позже он продал их. Ущерб от операций предприимчивого мошенника оценили в 110 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.
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