Директора сгоревшей Невской мануфактуры задержали

Массивный пожар в здании Невской мануфактуры унес жизнь спасателя. После этого следователи возбудили уголовное дело. В его рамках полиция задержала генерального директора завода и его заместителя, передает RT. Теперь им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
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