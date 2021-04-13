В Клину поймали серийного магазинного воришку

В городе Клин Московской области полиция задержала местного жителя. Выяснилось, что мужчина приходил в сетевые супермаркеты, набирал продуктов и уходил, не оплачивая их, передает сайт "Подмосковье сегодня". Теперь его обвиняют в трех кражах и четырех грабежах. Более того, выяснилось, что мужчина причастен к фиктивной постановке на учет шестерых мигрантов.