Под Москвой снесли здание школы

В деревне Алфимово в городском округе Ступино под Москвой снесли аварийное здание, в котором раньше располагалась школа, передает "Радио 1". Построено оно было еще в 1960-е годы. Известно, что последние десять лет бывшая школа стояла пустой, постепенно ветшала и разрушалась. Аварийную постройку снесли, территорию расчистили.
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