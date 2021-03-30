В Пермском крае две школьницы пострадали из-за свалившегося с крыши снега

В Пермском крае две школьницы оказались под завалом из снега. Уточняется, что инцидент произошел в городе Кудымкаре.
Снег упал на девочек с крыши одноэтажного построения, сообщает URA.ru. Известно, что пострадавшие не получили травм, их быстро освободили, раскидав снег лопатой.
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